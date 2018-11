Wonen als een tomatenplantje 15 november 2018

Niet alleen planten gedijen goed in een serre: je kan er ook een heel huis in zetten. In het West-Vlaamse Rekkem bouwt architect Koen Vandewalle de eerste kaswoning van het land, waar hij in januari met zijn vrouw en hun vijf kinderen gaat wonen. Het huis - een houtskeletbouw - is niet aangesloten op het water-, gas- en elektriciteitsnet. Regenwater wordt opgevangen en gezuiverd in drie putten van 20.000 liter. Als buffer komt er een zwemvijver. Zonnepanelen leveren stroom, met enkele kleine windmolens in de tuin als reserve. Door het glas rond het huis verwarmt dat zichzelf. Bij extreme koude helpt de kachel een handje. Of het er niet stikheet wordt in hartje zomer? Ook daar is aan gedacht: dan wordt de serre opengezet en wordt frisse lucht aangevoerd via drie grote buizen. O ja, en in hun serre kan het gezin natuurlijk ook perfect tomaten kweken... (XCR)

