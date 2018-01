Wondermooi dankzij vrieskou en mist 00u00 0

De Malvern Hills in het graafschap Worcestershire behoren al lang tot het uitzonderlijke natuurlijke erfgoed van Engeland, maar wat amateurfotograaf Jan Sedlacek (38) onlangs op beeld kon vastleggen, benadert de perfectie. De bewoner van Great Malvern beklom 's avonds een 300 meter hoge heuvel en leek zich plots in een ander universum te bevinden. Onder hem: een pittoresk landschap dat in een mysterieuze waas gehuld was - het gevolg van de combinatie van vrieskou en mist. En boven hem: een machtige sterrenhemel. "Terwijl ik met mijn hoofd in de wolken en tussen de sterren vertoefde, werd ik helemaal weggeblazen door het uitzicht", zegt Sedlacek. "Na twee uur in het paradijs moest ik terug naar beneden, omdat mijn lens niet meer goed werkte door de kou. Maar ik heb er de tijd van mijn leven gehad."

HLN