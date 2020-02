Exclusief voor abonnees Wonderkind Laurent Simons (10) gaat in Israël studeren 06 februari 2020

Het Belgische wonderkind Laurent Simons (10) gaat opnieuw studeren nadat hij eind vorig jaar met slaande deuren was vertrokken aan de TU Eindhoven. "Dit jonge Belgische genie wil studeren aan een universiteit in Israël en de wereld veranderen", tweette Emmanuel Nahshon, de Israëlische ambassadeur in Brussel bij een foto waarop beiden elkaar de hand schudden voor de Israëlische vlag. Simons, die op zijn achtste al zijn diploma middelbaar onderwijs haalde, studeerde in Eindhoven Electrical Engineering. De bedoeling was dat hij zijn bacheloropleiding voltooide voor zijn 10de verjaardag, op 26 december vorig jaar. Omdat de TU Eindhoven hiermee niet akkoord ging, besloten zijn ouders de jongen er weg te halen. Het is nog niet duidelijk aan welke unief Laurent nu gaat studeren.

