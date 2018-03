Women Classic Brugge-De Panne D'hoore wint zonder het te beseffen 23 maart 2018

De Women Classic Brugge-De Panne heeft met Jolien D'hoore (28) een gedroomde eerste laureate gekregen. De Belgisch kampioene klopte de Australische Hosking en de Luxemburgse Majerus in de sprint. Al besefte D'hoore dat aanvankelijk niet. Op 700 meter van de streep werd de Duitse Kröger, de laatste renster die overgebleven was uit de vroege vlucht, gegrepen. Maar dat had D'hoore niet in de smiezen. "Ik was zo gefocust op de sprint dat ik niet wist of we de koplopers bijgehaald hadden. Ik heb op instinct gekoerst, zoals op de piste, en dat heeft dus geloond."

