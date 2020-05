Exclusief voor abonnees Wolvin Noëlla heeft welpjes 11 mei 2020

Wolvin Noëlla heeft geworpen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bevestigd aan TV Limburg. Om hoeveel welpen het gaat, is nog niet bekend. Pas eind april raakte bekend dat wolvin Noëlla en wolf August welpen verwachtten. Nu hebben boswachters haar gezien zonder bolle buik, wat erop wijst dat ze bevallen moet zijn. Demir wil extra controles zodat de jonge wolven in een rustige omgeving kunnen opgroeien. De eerste weken na de geboorte zullen de wolven sowieso een onopvallend bestaan leiden. Een glimp van de welpen hoeven we dan ook pas na enkele maanden te verwachten, wanneer de jonge wolven mee op pad gaan binnen het territorium. (LVB)