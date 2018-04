Wolvin Naya op weg naar ereburgerschap Aprilgrap loopt uit de hand 06 april 2018

Burgemeester van Hechtel-Eksel Jan Dalemans (HE) maakte afgelopen weekend een aprilgrapje door aan te kondigen dat wolvin Naya het ereburgerschap zou krijgen. Naya leeft al een tijdje in het natuurgebied Bosland en werd recent zelfs voor het eerst gefilmd op het grondgebied van Hechtel-Eksel. De burgemeester kreeg echter zoveel positieve reacties dat z'n grap plots realiteit lijkt te worden. "Het voorstel wordt momenteel volop besproken met de nodige partners", aldus Dalemans. "Het klopt dat we op de hoogte zijn van het idee en de zaak bekijken", bevestigt het Agentschap Natuur & Bos. (BVDH)