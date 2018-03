Wolvin Naya is er gloeiend bij: DNA gevonden op schapen 03 maart 2018

Het is nu ook officieel: wolvin Naya heeft in januari twee schapen doodgebeten in Meerhout. Een DNA-onderzoek heeft daarover uitsluitsel gegeven. Op de kadavers is genetisch materiaal van Naya gevonden. Alles wees al in de richting van de wolvin die enkele maanden geleden in ons land opdook. Eerder had het gps-signaal van de zender die Naya in haar halsband draagt, het beest in de buurt van Meerhout gecapteerd. (KAV)

HLN

