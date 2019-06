Exclusief voor abonnees Wolvenwelpjes nog altijd niet gespot 29 juni 2019

00u00 0

De welpjes van wolvin Naya en wolf August zijn intussen geboren, maar niemand heeft ze voorlopig kunnen spotten. Het zal wellicht pas in augustus duidelijk worden met hoeveel ze zijn, zegt Natuurpunt. Een zwangere Naya kwam begin mei voor het laatst in beeld. "Wanneer een wolvenkoppel jongen krijgt, trekken de dieren zich terug", zegt Jan Gouwy van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). "Momenteel zien we alleen het mannetje passeren aan onze camera's. Hij komt nog zelden in de uithoeken van zijn territorium. Dat wijst erop dat de wolven zich op een klein deel teruggetrokken hebben en dat er wellicht jongen zijn." De onderzoekers zien ook dat August vaker met eten in zijn muil rondloopt, wat erop wijst dat hij de jongen helpt groot te brengen. Een wolf eet zijn prooi normaal ter plaatse op. Het is de eerste keer dat er welpjes geboren worden in ons land sinds de terugkeer van de soort.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis