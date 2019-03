Wolven Naya en August samen op rooftocht in Limburg 08 maart 2019

De wolven Naya en August jagen samen en zijn naar alle waarschijnlijkheid verantwoordelijk voor de vier doodgebeten schapen dit jaar in Limburg - twee in Lommel, één in Oudsbergen en één in Peer. Dat blijkt uit DNA-onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). "Op drie van deze vier schapen werden twee DNA-types van een wolf aangetroffen, waardoor de kans klein is dat het om andere wolven gaat dan Naya en August", zegt Koen Van Muylem van INBO. "Naya heeft haplotype 1 en August haplotype 2. De aanwezigheid van beide types op eenzelfde plaats doet vermoeden dat Naya en August samen jagen. Het is momenteel trouwens paartijd en de kans is reëel dat er in mei welpen komen."

