Exclusief voor abonnees Wolkenvelden HET WEER 08 mei 2020

00u00 0

Vandaag staat er nauwelijks wind en al in de ochtend zijn de temperaturen vrij hoog. Het kwik klimt gestaag naar maximale waarden van 23 of 24 graden en dat is vrij warm voor deze tijd. De zon wordt echter vaak gesluierd door hoge wolkenvelden en later kan er tijdelijk ook meer lage bewolking voorkomen. Het blijft evenwel op de meeste plaatsen droog.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Vlaanderen

weer

weersvoorspelling