Wolkenvelden HET WEER 16 april 2018

00u00 0

Vandaag hangen er wolkenvelden over het land, maar het blijft normaal droog - al is een plaatselijke bui in de Hoge Venen niet uitgesloten. Tussen al die wolken door schijnt de zon. De maxima bereiken een best wel hoge 17 graden. Aan zee wordt het 14 graden, en het belooft er zonniger te worden dan in het binnenland. De wind waait meestal zwak uit het westen tot het zuidwesten.

