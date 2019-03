Exclusief voor abonnees Wolkenvelden HET WEER 26 maart 2019

Vandaag trekken wolkenvelden over het land. Tijdens de ochtend hangt er soms wat mist, maar die verdwijnt vrij vlug. Uit al die wolken kan wat motregen vallen, maar meestal is het droog en heel af en toe is er ook ruimte voor wat zon. Later in de namiddag zijn er meer opklaringen mogelijk. De maxima liggen rond 9 graden en er staat een koude, meestal matige wind uit het noorden tot het noordwesten.

