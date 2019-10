Exclusief voor abonnees Wolfsburg blijft onklopbaar Europese tegenstanders AA Gent 21 oktober 2019

00u00 0

Ongeslagen zakt Wolfsburg af naar de Ghelamco Arena. De Duitsers grossieren in gelijke spelen dit seizoen, maar verloren dus nog geen enkele keer. Alles netjes in balans: zes zeges, vijf draws in alle competities. Ook bij Leipzig pakten Die Wölfe een punt. Dankzij de late gelijkmaker van spits Wout Weghorst. Koen Casteels is nog onbeschikbaar. Hij herstelt van een barst in het kuitbeen. (KTH)