Wolfsburg biedt Wullaert contractverlenging aan 00u00 0

De gesprekken zijn aan de gang. Wolfsburg wil het aflopende contract van Tessa Wullaert (24) verlengen. Of de Gouden Schoen daarop ingaat, is zeer de vraag - ze geniet veel interesse. Zo heeft Bayern München reeds geïnformeerd om haar binnen zes maanden gratis binnen te halen. Ook uit Engeland en Frankrijk is er belangstelling. Dit seizoen is Wullaert een vaste waarde bij Wolfsburg. Ze zit aan dertien goals en hoopt nog op een nieuwe titel en Champions League-winst. (PJC)