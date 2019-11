Exclusief voor abonnees Wolf: "Niet te veel nadenken" 23 november 2019

Hannes Wolf is klaar voor zijn vuurdoop. "Elke dag heb ik nieuwe spelers verwelkomd die terugkwamen van hun interlandverplichtingen. Ideaal is dat niet, maar het zegt veel over een club wanneer ze veel internationals mag afvaardigen. Ik heb geprobeerd om mijn accenten te leggen op training, dat gaat vooral over de zones op het veld waar ik vind dat wij in balbezit moeten komen. Langs de andere kant wil ik ook niet te veel informatie in de hoofden van mijn spelers steken. Te veel nadenken zorgt er soms voor dat de intensiteit daalt en dat wil ik niet." Met Wolf en Hollerbach staan er twee Duitse coaches tegenover mekaar. "Met Stuttgart speelde ik tweemaal tegen Würzburger Kickers toen Bernd daar coach was. De tweede match wonnen we met 4-1. Dat was onze titelwedstrijd, dus ik houd vooral goede herinneringen over aan onze onderlinge duels." (KDZ)

