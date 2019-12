Exclusief voor abonnees Wolf kiest weer voor Vandevoordt in doel 07 december 2019

Hannes Wolf heeft de knoop doorgehakt, Maarten Vandevoordt zal ook vanavond tegen Cercle Brugge onder de lat staan. De 17-jarige Maarten Vandevoordt kreeg in het bekerduel tegen Antwerp de voorkeur op Gaëtan Coucke. "Het is een ongewone situatie met twee jonge doelmannen", zei Wolf. "Maar op dit moment kies ik voor Vandevoordt, hij heeft het goed gedaan tegen Antwerp en ik behoud het vertrouwen in hem." Al voegt Wolf er meteen aan toe dat hij de situatie van dag tot dag bekijkt. "Dit is geen definitieve beslissing. We evalueren onze doelmannen van match tot match." (KDZ)