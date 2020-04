Exclusief voor abonnees Wolf: "Ik wil voortspelen" 16 april 2020

Ter ere van zijn 39ste verjaardag skypete Racing Genk gisteren met coach Hannes Wolf. De Duitser was aanwezig in de Luminus Arena, waar de spelers trainen in kleine groepjes. "We respecteren natuurlijk de social distancing - we trainen verantwoordelijk. Ik geniet er wel van, op deze manier kan je wat individueler werken. Vooral trap- en passvormen komen nu aan bod. Het is goed voor ons en voor de aanwezige spelers in deze 'crazy times'."

