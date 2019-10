Exclusief voor abonnees Wolf August geniet van vrijgezellen-leven 22 oktober 2019

Van zijn vrouwtje Naya is al sinds april geen spoor meer te bekennen, maar met August gaat het goed. Een camera van het Agentschap Natuur en Bos heeft in Limburg een zeldzaam beeld kunnen maken van hem bij daglicht - de dieren laten zich vooral bij schemering en in het donker zien. De mannetjeswolf is weldoorvoed en blaakt van gezondheid. "Sinds het overlijden van zijn wolvin gedraagt August zich duidelijk anders", vertelt boswachter Eddy Ulenaers in 'Onze Natuur'. "Hij lijkt nu een echt vrijgezellenbestaan te leiden, zonder enige verplichtingen." Dat betekent dat er minder routine in zijn bewegingen zit, waardoor het moeilijker is hem op te volgen. Verhuisplannen heeft August nog niet. "Hij is nog steeds druk bezig met het in stand houden van zijn territorium, zo'n 230 km2 in totaal." Daarvoor patrouilleert hij regelmatig over het hele gebied en bakent hij zijn terrein af met uitwerpselen.

