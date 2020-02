Exclusief voor abonnees Wolf: "85 procent strafschop" Was dit fout op Ito? 14 februari 2020

00u00 0

En wéér was er gisteren discussie over een scheidsrechterlijke beslissing. Genk claimde een penalty na een contact in de zestien tussen Ito en Seck.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Ito

VAR

sportdiscipline

voetbal

sport