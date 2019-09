Exclusief voor abonnees Woensdag was het nergens beter dan 'Thuis' 06 september 2019

00u00 0

Tegenvallende kijkcijfers

Ondanks het vroege herfstweer kroop Vlaanderen woensdag zeker niet massaal voor het tv-scherm. Enkel 'Thuis' op Eén scoorde normaal en haalde 1.120.000 trouwe fans. De rest van het aanbod scoorde flets. Zo moest VTM-concurrent 'Familie' het stellen met 578.000 kijkers. Nathalie Meskens en haar 'Beste kijkers' klokten af op 457.000 kijklustigen. Grootste tegenvaller bij VTM was '(h)ALLOOMEDIA', dat met 271.000 nieuwsgierigen behoorlijk onder de verwachtingen scoorde. Ook de intense reportage over het Jumbo-Visma van Wout Van Aert in 'Telefacts' ontgoochelde met slechts 155.000 kijkers.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis