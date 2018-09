Woensdag rustdag voor Eden Hazard, Roef blijft 06 september 2018

00u00 0

Zijn voetbalschoenen bleven onaangeroerd. Eden Hazard ontbrak gisteren op training - onze aanvoerder volgde binnen een individueel programma. Schotland zou evenwel niet in gevaar komen. Verwacht wordt dat Hazard vandaag weer met de groep hervat. Zijn er morgenavond in Glasgow en dinsdag in IJsland zeker níet bij: Benteke (knie), Fellaini (rug) en Mignolet (hand). Het trio keert terug naar hun club, om er verder te revalideren. Door het afhaken van Mignolet mag Davy Roef nog wat langer proeven van de Rode Duivels. Hij blijft bij de selectie als vierde doelman na Courtois, Casteels - gisteren terug op training, nadat hij vader werd - en Sels. Nog dit: Martínez gaf zijn spelers na de ochtendtraining vrij tot deze middag. België reist pas morgen af naar Schotland. (NP)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN