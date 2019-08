Exclusief voor abonnees Woensdag open training 26 augustus 2019

Alle steun is welkom. En dus organiseert Anderlecht woensdag om 11 uur een open training voor de fans in het Lotto Park. Daar waren de supporters van paars-wit zelf vragende partij voor. U moet weten: sinds de fandag op 14 juli is het pas de eerste keer dat Anderlecht de deuren opent voor zijn aanhang, die de voorbije weken steeds de ploeg bleef steunen. Misschien levert het tegen Standard eindelijk eens de drie punten op. (VDVJ)

