Exclusief voor abonnees Woensdag mogen speeltuinen weer open 23 mei 2020

00u00 0

Volgende woensdag mogen de speeltuinen weer open. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) gisteravond aangekondigd na afloop van een overlegcomité. De openbare speeltuinen in België zijn al sinds maart verboden terrein in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. De jongste dagen weerklonk de roep om die opnieuw te openen steeds luider. In Antwerpen besloot burgemeester Bart De Wever (N-VA) eerder al om bepaalde kleinere speeltuinen weer beschikbaar te stellen.