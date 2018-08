Woelwater Bouhanni column 25 augustus 2018

De renner Nacer Bouhanni genoot een dubbele opleiding. Die van rijkswachter en die van bokser. Tegenstrijdig zijn die twee niet. Onder uiterste bedreiging kan een lid van de gendarmerie een uppercut efficiënt gebruiken. Probleem bij Bouhanni is dat hij voor een ander beroep koos. Een lucratiever uiteraard. Ik ken geen politiemens die op aanvaardbare wijze een jaarloon van anderhalf miljoen euro opstrijkt. Spreekt voor zich dat Bouhanni aan zijn opleidingen bijzondere eigenschappen overhield. Nacer staat op zijn strepen en Nacer pakt in volle sprint vaker dan tegenstanders lief is met spierballengerol uit. Het kostte hem naast een reeks diskwalificaties vooral krassen op zijn imago. Bouhanni wordt gevreesd en beschimpt. En Nacer legde het bij werkgever FDJ op termijn af tegen de gepolijste Arnaud Démare. De twee konden elkaar niet luchten. Bouhanni vloerde op zijn éénentwintigste zijn vroeg populaire ploegmaat in het Frans kampioenschap. Daar in Saint-Amand-les-Eaux werd in 2012 al de basis van de scheiding gelegd. Hun samenlevingscontract bleef nog drie jaar overeind, maar dan kwam Cofidis voor de pinnen. Met dat niet te weigeren bod. Het moet gezegd, Bouhanni was tot 2015 beter dan Démare. Steviger, vinniger, sneller. Een lefgozer die een bleke artiest makkelijk overtroefde. Bouhanni was zijn geld toch wel een beetje waard. Vond Cofidis-manager Yvon Sanquer tenminste. Die gaf Nacer alles waar hij ook maar om vroeg. Tot het installeren van vader Karim Bouhanni in de personeelsgroep. Domme beslissing. Familie in huis halen loopt in de koers altijd faliekant af. Zoonlief won nog tal van wedstrijden van het kleinere Franse grut, maar op het hogere niveau van de WorldTour dook hij ver onder Démare. Het schoentje neep en Cofidis haalde met Cédric Vasseur een opkuismanager binnen. Vasseur had snel genoeg van Bouhanni's fratsen. Hij stuurde vader Karim de laan uit en bracht Nacer met de regelmaat van een klok op de hoogte van niet-selecties. Pijnlijk, vooral als dat zoals Bouhanni beweert alleen via mail gebeurde. Sinds zijn opgave in Parijs-Nice wil Vasseur duidelijk van zijn dure woelwater af. De keuze voor Laporte als afwerker in de Tour leek de genadeslag. Adieu Bouhanni? Vijf teams staan immers in de rij. Vroeg juichen is vaak dwaas. Bouhanni's contract loopt nog tot 2019. Een recent gesprek met de hr-manager leerde hem dat het bedrijf Cofidis hem nog steeds lust. Spreekt ook voor zich dat Nacer dat riante jaarloon niet uit het vensterraam wil kieperen. Onderschat ook 's mans eergevoel niet. Hij trainde zich voor deze Vuelta voor verrot en staat weer op de 65 kilo van zijn unieke jaar 2014. Toen won hij drie ritten in de Giro, één in de Dauphiné en twee in de Vuelta. In Albacete, in de duizelingwekkend vlakke Meseta, liet hij fluitend Matthews achter zich. Veel straffer was de manier waarop hij in de tweede rit al Degenkolb degradeerde. In een Ardennenfinale sloegen, op de Duitser na, alle sprinters overboord. Bouhanni fladderde lichtvoetig over al die lange heuvels heen en won. In grandeur. Die wil hij weer omarmen. In de vurige hoop op een hoeramail van Vasseur.

