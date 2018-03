Woedend om arrestatie Puigdemont 26 maart 2018

Duizenden Catalanen hebben in de straten van Barcelona hun woede geuit over de arrestatie van Carles Puigdemont. De voormalige minister-president werd gistervoormiddag opgepakt door de Duitse politie toen hij het land via Denemarken wilde binnenrijden. Hij zit nu in een Duitse cel. De betogers schreeuwden om zijn vrijlating en belaagden de politie. Bij de schermutselingen raakten 33 mensen gewond. Spanje vraagt om de uitlevering van Puigdemont, die een jarenlange celstraf riskeert vanwege het illegale referendum dat hij in oktober vorig jaar organiseerde.

