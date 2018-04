WO I-sites wellicht geen Werelderfgoed... omdat ze met oorlog te maken hebben 20 april 2018

00u00 0

Het is niet zeker dat onze WO I-sites worden erkend als Unesco-Werelderfgoed. Begin dit jaar gaf het adviesbureau van Unesco een negatief tussentijds advies, omdat onze sites te veel verwijzen naar... oorlog en conflict. Minister-president Bourgeois (N-VA) probeert de organisatie nu te overtuigen van het tegendeel. "Dit gaat niet over oorlog of geweld. Dit gaat over begraafplaatsen en herdenkingssites, over waarden en verzoening", aldus Bourgeois. Hij geeft de moed niet op: "Ook de erkenning van Auschwitz en de ruïnes van Hiroshima zorgden voor discussie, maar ze zijn uiteindelijk wél opgenomen in de erfgoedlijst." Het adviesbureau komt in mei met een nieuw advies. De definitieve beslissing valt deze zomer. (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN