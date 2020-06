Exclusief voor abonnees WNBA wil op 24 juli beginnen 08 juni 2020

Mogen basketbalspeelsters Emma Meesseman (Washington) en Julie Allemand (Indiana) zich stilaan opmaken voor de start van het nieuwe WNBA-seizoen? Zo ziet het er volgens Amerikaanse nieuwsmedia wel naar uit. ESPN meldde dat de WNBA op 24 juli aan een verkort seizoen hoopt te beginnen. De start was normaal midden mei gepland, maar is door het coronavirus opgeschoven. De 12 WNBA-teams zouden dit seizoen normaal 36 matchen spelen, maar omdat ze in oktober de play-offs willen afronden, denken ze nu aan 22 matchen op één locatie - net als de NBA. Volgens ESPN bestudeert de WNBA nu twee mogelijkheden: de IMG Academy in Bradenton, Florida of de MGM Resorts in Las Vegas. Minder matchen betekent ook minder loon, tot 40% minder zelfs. Begrijpelijk dat de spelersvakbond zich nog over het voorstel moet uitspreken en hun leden raadpleegt. Dat geeft Meesseman de tijd om haar visum in orde te brengen. Haar afspraak met de Amerikaanse ambassade is al meermaals verzet. Meesseman heeft met Washington een titel te verdedigen. (VH)

