WK Yorkshire nieuwe grote doel

Voor Gilbert wordt het WK in Yorkshire nu het volgende grote doel. Gilbert werd al een keer wereldkampioen in Valkenburg in 2012, en die regenboogtrui wil hij nog een keer veroveren. "Het parcours moet me erg goed liggen. Misschien wordt dit mijn laatste kans om wereldkampioen te worden." Hoe de aanloop naar dat WK eruitziet, is nog niet ingevuld. Ongetwijfeld neemt Gilbert deel aan de Ronde van Spanje. Maar daar dacht hij gisteren nog niet aan. "Deze beslissing laat toe om mij optimaal voor te bereiden. Ik ga in juli een beetje vakantie nemen en me amuseren. Ik heb nu even geen stress. Ik moet mijn leven en mijn kalender een beetje herschikken. Ik ga nu geen overhaaste dingen doen." (MG)

