WK wielrennen lijkt even WK zwemmen 25 september 2019

00u00 0

Hij lijkt midden in een kolkende rivier te zitten, zijn fiets achter hem zie je amper nog liggen. De Europese kampioen bij de beloften Johan Price-Pejtersen heeft een spectaculaire val gemaakt op het WK in Yorkshire toen hij door een diepe plas probeerde te rijden. Tijdens de tijdrit voor beloften viel de regen met bakken uit de lucht. En dan is de weg rechtdoor niét altijd de snelste - de 20-jarige Deen had immers ook gewoon om de plas heen kunnen rijden. Voor het WK tijdrijden voor elite vandaag wordt beter weer voorspeld.

