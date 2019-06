Exclusief voor abonnees WK vrouwen column Camps 22 juni 2019

00u00 0

Nog steeds zullen er gore grappen worden gemaakt over vrouwenvoetbal. Nog steeds zal Marta niet op gelijke hoogte staan met Marco van Basten en Lieke Martens niet met Eden Hazard. Maar één ding kunnen de macho's niet ontkennen: er is fanatiek en massaal gekeken naar de wedstrijden op het WK in Frankrijk. Miljoenen kijkers hebben de vier goals van de Australische Samantha Kerr tot zich genomen. VS-vedette Alex Morgan deed er nog eentje bovenop. Zeg mij wanneer een gerespecteerd nationale mannenteam nog eens gewonnen heeft met 13-0. Zelfs niet van San Marino.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis