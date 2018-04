WK-videoref werkt vanuit Moskou 11 april 2018

Tijdens alle wedstrijden van het WK zullen er videorefs de scheidsrechters bijstaan. Opvallend daarbij is dat de VAR niet in de buurt van het stadion aanwezig is, zoals wel het geval is in België, maar in een gecentraliseerde ruimte in Moskou.

