WK verdringt City Parade in Brussel

Er komt dit jaar dan toch geen City Parade door Brussel.De organisatie van het bekende dancefestival had 23 juni als datum vooropgesteld, maar het voetbal heeft roet in het eten gegooid. Net op die dag speelt België om 14 uur tegen Tunesië in de poulefase van het WK voetbal. "Het organiseren van de City Parade op de openbare weg vraagt heel wat inspanningen van stadsdiensten, transportfirma's en de ordediensten", zegt organisator Claude Van Cools. "Daarnaast worden de wedstrijden in veel straten op groot scherm uitgezonden, wat alles nog moeilijker maakt." Het festival met enkele dagen of weken uitstellen, wil de organisatie niet, want zo zou de City Parade in het vaarwater komen van andere festivals. Op 22 juni 2019 staat de nieuwe editie gepland. (WHW)

