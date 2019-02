WK veldrijden opnieuw naar VS 02 februari 2019

Het wereldkampioenschap veldrijden 2022 zal in de Amerikaanse stad Fayetteville in de staat Arkansas worden georganiseerd. Dat heeft het management committee van de UCI gisteren bekendgemaakt. Na negen jaar keert het WK naar de VS terug. In 2013 was Louisville gaststad voor het wereldkampioenschap.

