WK turnen 2019: 3D-lasertechnologie moet jury helpen 21 november 2018

00u00 0

De Internationale Gymnastiekfederatie (FIG) zal tijdens het WK van 2019 in Stuttgart een nieuwe 3D-lastertechnologie introduceren om tot een eerlijker scoreverloop te komen. Lasersensoren en camera's zullen de bewegingen van de gymnasten registreren en analyseren, wat de juryleden moet toelaten om de uitvoering van de elementen objectiever te beoordelen. De jury kwam in het turnen al meer dan eens onder vuur te liggen, de FIG wil met deze nieuwe technologie de kritiek indijken. Het 3D-lasersysteem zal tijdens de World Cup in het Duitse Cottbus, waar Nina Derwael en Axelle Klinckaert morgen aantreden, getest worden. Het WK van 2019 is een belangrijk selectietoernooi voor de Spelen van Tokio in 2020. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN