WK-trauma is helemaal weg 28 maart 2018

00u00 0

Brazilië is klaar voor het WK. Man City-spits Gabriel Jesus kopte de 1-7-pandoering van vier jaar geleden gisteravond in Berlijn definitief naar het verleden. In het duel tussen onze mogelijke tegenstanders in de kwartfinale toonden de Goddelijke Kanaries zich de betere van een verzwakt Duitsland, dat zijn eerste nederlaag in 23 matchen opliep.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN