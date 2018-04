WK-tegenstander Tunesië mist topschutter in Rusland 09 april 2018

"Sans blessures, on ira au Mondial avec le même groupe, inch'Allah", sprak Tunesisch bondscoach Nabil Maâloul over zijn selectie voor de laatste oefenmatch tegen Costa Rica. Allah besloot zijn gebeden niet te verhoren, want afgelopen weekend viel Youssef Msakni - met 51 caps en 14 doelpunten recordspits van deze Tunesische generatie - geblesseerd uit bij zijn Qatarese club Al-Duhail. Het verdict: zes maanden aan de kant met gescheurde kruisbanden. Het gevolg: Tunesië zal hem op 23 juni niét kunnen inzetten tegen de Rode Duivels. Ook belangrijk: het vrijgekomen plekje in de selectie zou wel eens goed nieuws kunnen zijn voor Zulte Waregem-spits Hamdi Harbaoui. "Enkel in geval van blessures in het offensieve compartiment komt Hamdi nog in beeld voor Rusland", aldus nog de bondscoach twee weken geleden. (MGA)

