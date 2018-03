WK-tegenstander Tunesië klopt Iran met owngoal 24 maart 2018

Tunesië, op 23 juni de tweede WK-tegenstander van de Rode Duivels, klopte in een oefenmatch het Iran van Rezaei (Charleroi) en Rezaeian (KVO). De thuisploeg, met Dylan Bronn (Gent) 90 minuten in de ploeg, won door een owngoal in minuut 70. Rennes-speler Khazri zag de bal na een lange dribbel via de doelman en een verdediger binnengaan. Tunesië oefent dinsdag in Nice nog tegen Costa Rica.