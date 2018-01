WK-selectie op ministage in Valkenburg 26 januari 2018

De laatste rechte lijn richting het WK veldrijden is gisteravond ingezet met een ministage op de WK-site in Valkenburg. De zeven geselecteerde profs en vijf van de zes elite dames namen gisteren hun intrek in het plaatselijke Landal Park. Alleen de wat grieperige Sanne Cant gaf forfait. "Sanne wilde alsnog afzakken naar hier, maar daar doet ze misschien meer kwaad dan goed mee", aldus bondscoach Sven Vanthourenhout. "Dus adviseerde ik haar thuis uit te zieken." De zeven mannen delen één bungalow, de vijf dames een andere. Deze voormiddag staat een verkenning van het loodzware parcours op het menu, waarna de ministage wordt afgesloten met een gezamenlijk middagmaal en een persmoment. "Een goed initiatief", noemt Van Aert het. "Meer dan een week voor het WK is iedereen nog rustig. Ideaal om bepaalde dingen eens door te praten, zodat we met zijn allen op dezelfde golflengte zitten." (DNR)

