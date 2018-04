WK Rally Neuville start sterk in Corsica 07 april 2018

Na de eerste dag van de rally van Corsica is het Sébastien Ogier (Ford) die de toon blijft aangeven. De Fransman won drie van de vier proeven op de openingsdag en heeft een bonus van 33,6 seconden op Thierry Neuville (Hyundai). Kris Meeke (Citroën) is op 38,7 seconden derde. Sébastien Loeb ging van de baan en gaf op. De wedstrijd in Corsica eindigt zondagmiddag. (JCA)