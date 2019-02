WK piste moet Belgen dichter bij Tokio 2020 brengen 21 februari 2019

De focus op het WK baanwielrennen in Polen (27 februari - 3 maart) ligt bij de Belgische delegatie vooral op de olympische nummers, vertelde bondscoach Peter Pieters gisteren. "Op dit WK is een zevende plek nog altijd beter dan een achtste. De renners zullen moeten knokken, want er zijn veel punten te verdienen met het oog op deelname aan Tokio."

