WK-leider Neuville favoriet: "Ik ben hier voor mijn fans" 22 juni 2018

In het westen van ons land maakt rallyminnend België zich op voor de jaarlijkse Ypres Rally. Het is niet alleen de traditionele topaffiche van het Belgian Rally Championship, maar dit seizoen staat er voor het eerst een WK-leider aan de start, en dan nog een landgenoot: Thierry Neuville. Neuville en Nicolas Gilsoul doen dat met een 'light' versie van hun Hyundai i20 WRC, de Hyundai i20 R5. "De auto kost een kwart van die in het WK en is op alle vlakken de mindere", legt Neuville uit, die al negenmaal zegevierde in een WK-rally, maar nog nooit in Ieper won. Of hij dan de gedoodverfde favoriet is, is de vraag die zich opdringt. "Uiteraard, gezien onze status, maar wij moeten ons aan de wagen aanpassen. We hebben weinig voorbereiding gehad en de concurrentie, met de Belgen Vincent Verschuren en Kris Princen, maar ook WK-rijder Bryan Bouffier voorop, kent dit parcours in Ieper beter en zij rijden continu met de wagens van het 'R5' reglement. Bovendien rijden wij weinig op asfalt. We gaan hier zeker niet met de vingers in de neus winnen en bovendien heeft deze wedstrijd sportief natuurlijk niet het belang van een WK-rally. Ik rijd hier vooral om de Belgische fans te ontmoeten en omdat de wedstrijd voor de Belgische invoerder van Hyundai erg belangrijk is." En de Rode Neuzen-actie? "We hebben nu al meer dan 3.500 euro opgehaald met de veiling van de codrive en dat ligt me erg nauw aan het hart." (JCA)

