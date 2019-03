WK kunstschaatsen Loena Hendrickx probleemloos naar finale 21 maart 2019

00u00 0

Geen Frozen meer van Madonna zoals tijdens de Winterspelen in Pyeongchang, maar wel 'It's All Coming Back To Me' van Céline Dion voor Loena Hendrickx tijdens haar korte kür op het WK kunstschaatsen in het Japanse Saitama. De 19-jarige Kempense sleepte 62,60 punten uit de brand, goed voor een 13de plek in de tussenstand en meer dan voldoende om morgen de lange kür te kunnen schaatsen, waar alleen de top 24 in start. Hendrickx' PR staat op 71,50 punten, maar een val bij haar eerste combinatie kostte haar punten. Toch zette Hendrickx een sterke (artistieke) prestatie neer, zeker in de wetenschap dat ze door blessures en ziekte pas sinds een maand weer aan schaatsen toekomt. Begrijpelijk dat Hendrickx, vorig jaar 9de op het WK, gisteren met een glimlach van het ijs kwam: ze zei zelf tevreden te zullen zijn met een plek in de top 20. (VH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen