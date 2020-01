Exclusief voor abonnees WK indoor atletiek een jaar uitgesteld 30 januari 2020

Het WK indoor atletiek gaat in maart niet door. De atletiekfederatie World Athletics besloot het evenement in Nanjing met een jaar (tot maart 2021) uit te stellen. Het verplaatsen van het WK indoor naar een stad buiten China is geen optie voor World Athletics, het voormalige IAAF. "Er zijn nog steeds te veel zorgen over verspreiding van het virus buiten China."

