WK in Qatar start op 21 november

Gianni Infantino (48) blikte tijdens zijn afsluitende persconferentie even vooruit naar het WK 2022 in Qatar en of dat nu met 32 of met 48 landen zal plaatsvinden. "Dat zal in de komende maanden worden besproken met de Qatari's", zei Infantino. Een beslissing zal worden genomen voor de start van de kwalificatiewedstrijden. Het WK in Qatar zal van 21 november tot en met 18 december doorgaan. "De kampioenschappen zijn al geïnformeerd over die beslissing. Een goede beslissing, want we kunnen geen voetbal spelen in juni en juli in Qatar", aldus nog de FIFA-baas. Hij kwam ook terug op dit WK. Een echte verrassing was het niet, maar de FIFA-voorzitter noemde dit WK in Rusland "de beste wereldbeker uit de geschiedenis."(KDZ)

