WK in gevaar voor Vermaelen? 14 mei 2018

00u00 0

Zwarte avond voor Thomas Vermaelen. De Rode Duivel blesseerde zich gisteren in een sprintduel tegen Levante aan de rechterhamstring. Zichtbaar aangeslagen ging de verdediger na een halfuur naar de kant. Verdere onderzoeken moeten de ernst van de blessure bepalen. De eerste signalen deden niet het ergste vermoeden, maar waren evenmin hoopgevend. Eind 2014 onderging Vermaelen, die eindelijk verlost leek van blessureleed, al eens een operatie aan de rechterhamstring. Extra domper: Barcelona verprutste gisteren zijn ongeslagen seizoen met de eindmeet in zicht. Op de voorlaatste speeldag ging het in een spectaculair duel met 5-4 onderuit in Levante. (VDVJ)