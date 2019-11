Exclusief voor abonnees WK hockey niet in België 09 november 2019

De Red Lions zullen hun WK-titel van vorig jaar niet in eigen land verdedigen. België was samen met India en Maleisië kandidaat om het volgende WK mannen te organiseren, maar net als in 2010 en 2018 mag het financieel krachtige India gastheer spelen. Het WK wordt gespeeld van 13 tot en met 29 januari 2023. Zo goed als zeker vormt het Kalinga Stadium in Bhubaneswar opnieuw het decor.

