WK-ganger Osako op weg naar STVV?

De WK-ganger waarvan sprake bij STVV is naar alle waarschijnlijkheid een Japanse spits. Alles wijst in de richting van Yüya Osako (28) die FC Köln niet in de eerste klasse kon houden, maar die wel wist te scoren tegen Colombia. Andere mogelijke maar minder waarschijnlijke pistes zijn Yoshinori Muto (Mainz) en Shinji Okazaki (Leicester). De ervaren Portugese verdediger Felipe Ferreira (27) staat op punt om naar STVV te verhuizen. Hij is einde contract bij Paços Ferreira, waar hij de afgelopen 2 seizoenen een vaste waarde was. Hij heeft ruim 100 matchen in de Portugese eerste klasse op zijn teller. Pas gisteren geraakte de overgang van Alexandre De Bruyn van Lommel naar STVV rond. (FKS)

