WK Beachvolleybal

Na drie wedstrijden zit het WK er al op voor Dries Koekelkoren en Tom Van Walle. Met één gewonnen set kan men moeilijk van een succes spreken. Ook tegen Cherif-Ahmed uit Qatar - top 5 in de wereld - moesten onze Belgian Beach Boys de wet van de sterkste ondergaan: 2-0 (21-15, 21-15). "We hebben tijdens dit WK nooit ons beste niveau gehaald", concludeert Dries Koekelkoren. "We moeten niet twijfelen over de mogelijkheden die we tactisch-technisch in huis hebben. We zijn gewoon niet goed omgegaan met de omstandigheden. De service - één van onze sterkste wapens - heeft nooit gerendeerd. We gaan alles eens grondig bespreken en analyseren hoe we het gaan aanpakken in de toekomst." De Belgian Beach Boys keren vroeger naar huis terug. Dat geeft hen tijd voor extra krachttrainingen en trainingssessies in Nederland. "Maandag gaan we naar Gstaad voor een nieuw vijfsterrentoernooi. We staan meteen in de main draw. Dat geeft ons wat ademruimte", besluit Tom Van Walle (WVM)

