Witwasser verstopt 350.000 euro in ... wasmachine 23 november 2018

De politie van Amsterdam heeft bij een huiszoeking deze week 350.000 euro gevonden in een wasmachine. De 24-jarige bewoner is aangehouden op verdenking van - u raadt het goed - witwassen. Naast het geld werden mobiele telefoons, een geldtelmachine en een vuurwapen in beslag genomen. De huiszoeking maakte deel uit van een zogenoemde spookburgeractie, die zich richt op mensen die in de stad wonen maar nergens staan ingeschreven. Adressen worden geselecteerd aan de hand van bijvoorbeeld leegstand, vermoedens van woonfraude, opvallende bewoning en signalen van criminaliteit.

HLN