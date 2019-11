Exclusief voor abonnees Wittebroodsweken 09 november 2019

00u00 0

Tijdens de wittebroodsweken geniet - of moeten we zeggen: went - een koppel nog aan de nieuwe huwelijkse status. Officieus duren die zo'n vier tot zes weken, maar waarom is die periode nu naar wit brood genoemd? "Omdat 'wittebrood' vroeger een feestelijke lekkernij was", klinkt het bij Genootschap Onze Taal. "In een tijd dat het dagelijkse brood bruin of zwart roggebrood was, gold wit brood als lekkernij voor speciale dagen. Het huwelijk was zo'n feestelijke tijd waarin wit brood gegeten werd. Het woord 'wittebroodsweken' komt al sinds de zestiende eeuw voor." (StV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu